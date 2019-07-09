واشنطن توافق على بيع تايوان أسلحة بقيمة 2 مليار دولار

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة محتملة لبيع دبابات وصواريخ ستينجر وغيرها من الأسلحة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار إلى تايوان، في قرار حتماً سيزعج الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.

وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) موافقة وزارة الخارجية على صفقة الأسلحة المحتملة، وقالت في بيان يوم الإثنين: "هذه الصفقة المقترحة تخدم المصالح القومية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم الجهود المستمرة للمستفيد من الأسلحة لتحديث قواته المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوقة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وكانت الصين قد أعربت عن قلقها الشهر الماضي بعد نشر تقارير تتعلق ببيع أسلحة أميركية لتايوان، ودعت الصين حينها الولايات المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة حتى لا تتضرر العلاقات بين بكين وواشنطن.

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وأضافت الوكالة في البيان: "إن الصفقة المقترحة ستساعد في تحسين أمن المستفيد من الأسلحة وتساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة".

وتشمل الأسلحة والمعدات التي طلبتها تايوان إلى جانب صواريخ ستينجر 108 دبابات من طراز "إم 1 ايه 2 تي" أبرامز، بالإضافة إلى مئات البنادق الآلية وقاذفات قنابل الدخان وذخيرة.

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