لوقفها مع الجيش.. مليشيات طرابلس تهدد بقصف بني وليد

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي أن المليشياوي مهرب الوقود أسامة جويلي يهدد بقصف جوي لمدينة بني وليد وسط ليبيا.

وقال الجيش الليبي، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن الجويلي هدد سكان المدينة بتدميرها واستهداف مطارها وأمر بإخلائه.

ويعد مطار بني وليد معقل قبائل ورفلة أحد أهم خطوط إمداد الجيش الليبي في معارك طرابلس.

وتقف مدينة وليد وقبائل ورفلة في صف الجيش الليبي ضد العصابات والمليشيات في طرابلس خاصة مليشيات مصراتة التي ارتكبت مجازر في المدينة عام ٢٠١١ وما بعده.

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وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي قد أعلنت في أبريل/نسيان الماضي أن قوات الجيش دفعت بتعزيزات من مدينة بني وليد للمشاركة في عملية تحرير طرابلس.

وقد سيطرت قوات الجيش على جزيرة الفرناج شرقي العاصمة الليبية طرابلس، بحسب المكتب الإعلامي لـ"اللواء التاسع" مشاة التابع للجيش.





كما أعلنت القوات المسلحة الليبية سيطرتها على معسكر اليرموك جنوب طرابلس، وتواصل التقدم باتجاه وسط العاصمة الليبية، ومصادرة آليات تتبع المليشيات المسلحة وأسر عدد من أفراد تلك الجماعات.

يذكر أن الجيش الليبي أطلق في 4 أبريل/نيسان الجاري عملية "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة.