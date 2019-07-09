وسط هزائمها.. مليشيات مصراتة تعرض الانسحاب من طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة لقيادة العامة للجيش الوطني الليبي أن مليشيات مصراتة عرضت على القيادة أن تنسحب من العاصمة طرابلس وتعود إلى مدينتها؛ وذلك عقب تكرار هزائمها أمام قوات الجيش في محاور عدة حول طرابلس.

وقال المركز الإعلامي، في بيان، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن المليشيات عرضت الانسحاب وتسليم أسلحتها للقيادة العامة للجيش شرط عدم ملاحقة أي فرد منها بضمانات أعيان وحكماء مع تعهد قوات الجيش بعدم اقتحام مصراتة.

وأضاف البيان أن القيادة العامة اشترطت تسليم كامل الأسلحة المتوسطة والثقيلة، إضافة لكل من ارتكب جرائم ومطلوب من المدعي العام والنيابة.

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ومنذ إطلاق الجيش الليبي عملية "طوفان الكرامة" في 4 أبريل/نيسان 2019 تكبدت المليشيات الإرهابية والإجرامية التابعة لمدينة مصراتة خسائر فادحة، حيث تشارك المدينة بعشرات المليشيات غير النظامية.



وقتل وأصيب نحو 378 عنصرا مسلحا وتم إلقاء القبض على 27 وفقدان 34 مسلحا ضمن المليشيات وأعمارهم من 17 إلى 25، إضافة إلى الخسائر في المعدات والآليات، فقد أسقط الجيش الليبي 7 طائرات تابعة للمليشيات حربية واستطلاع إلى جانب تدمير عشرات الآليات.