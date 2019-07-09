حنكش: البلد ينهار ويمر في أدق مرحلة وصرنا كأننا نعيش في "عصفورية"

لفت عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، إلى "أنّنا من الأساس اعتبرنا أنّ التسوية ستصِل إلى ما وصلت اليه، فما جمعته المصالح تفرّقه مصالح أخرى، وهذا فعلًا الّذي حصل".

وشدّد في حديث صحافي، على أنّ "ما نراه من نهج للمحاصصة وتَقاسم المغانم، ومن شَدّ للعصب الطائفي والمناطقي، أمر مؤسف جدًّا. البلد ينهار ويمرّ في أدقّ مرحلة وفي وضع اقتصادي واجتماعي خطير، وهم يضعونه في وضع انحدار وانحلال وتفكّك، وكلّ جهة تستفزّ الجهة الأُخرى وتعلّي سقفها وتحشد جماعتها".

وركّز حنكش على أنّ "مع الأسف، صرنا كأنّنا نعيش في "عصفورية"، ومع الأسف لا يوجد نور في آخر النفق، والسؤال: مَن وراء ما يجري ومَن المستفيد من كلّ هذا الوضع، ولماذا يدفعون البلد إلى الانهيار؟".