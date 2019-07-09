أوضحت مصادر "كتائبية" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "موضوع الحفاظ على المصالحة في الجبل كان الطبق الرئيسي في المحادثات بين "الحزب التقدمي الإشتراكي" و"حزب الكتائب اللبنانية".
وشدّدت على أنّه "عندما يُقال إنّ "الجبل عندما يكون بخير يعني أنّ لبنان بخير"، فهذا ليس شعارًا بل هو حقيقة، فلقد أكّدت التجربة أنّه عندما يكون الجبل مأزومًا يعني أنّ لبنان مأزوم كما هو الحال اليوم".
ولفتت المصادر إلى أنّ "منطلق اللقاء كان التمسّك بالمصالحة والحفاظ على جو الألفة الموجود بين المسيحيين والدروز، ويجب التوقّف عن لغة التفريق. صحيح أنّ هناك مشكلة موجودة، إلّا أنّها لا تلزم المسيحيّين أو الدروز بها، هي مشكلة بين "الحزب الإشتراكي" وما نتج عن زيارة وزير الخارجية جبران باسيل. هذه هي حدودها".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الكتائب للجمهورية: عندما يكون الجبل مأزوما يعني أن لبنان مأزوم كما هو الحال اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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