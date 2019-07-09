معلومات الجمهورية: التواصل ظل قائما بالساعات الماضية بين بري والحريري الذي تواصل بدوره مع باسيل

كشفت معلومات صحيفة "الجمهورية"، في ملف حادثة ​قبرشمون​، أنّ "التواصل ظلّ قائمًا في الساعات الماضية بين رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الّذي عاد إلى ​بيروت​ أمس آتياً من ​باريس​، والّذي تواصل بدوره مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​".

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