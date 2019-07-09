مصادر الجمهورية: حراك بري أدى لتحريك الأزمة نحو الحلحلة التي تتطلب جهودا إضافية

ركّزت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية"، تعليقًا على حادثة ​قبرشمون​ ومطلب إحالتها إلى ​المجلس العدلي​، على أنّ "الأزمة صعبة، إلّا أنّ الحراك الّذي قام به رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أدّى إلى تحريكها نحو الحلحلة، الّتي ما زالت تتطلّب جهودًا إضافيّة ستبرز في الساعات المقبلة، ما يعني أنّ الابواب ليست مقفلة على الحلول والمخارج".

ونوّهت إلى أنّه "يُنتظر في هذا المجال مشاركة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في حركة المعالجات، سواء على خط حادثة قبرشمون، أو على خط حكومته المعطلة، لإنعاشها والدفع بها نحو الانطلاق من جديد".