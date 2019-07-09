خليل: وصلنا لتفاهم على معظم النقاط بمشروع الموازنة ويجب التفرغ لمعالجة الوضع الاقتصادي

أوضح وزير المال ​علي حسن خليل​، أنّ "أمس كانت هناك قراءة أخيرة للبنود المعلّقة في لجنة المال و​الموازنة​، ووصلنا إلى تفاهم على معظم النقاط، وهذا الأمر هو مقدّمة للجنة المال الّتي ستجتمع بعد ظهر اليوم، والّتي يُفترض أن تقّر في جلسة واحدة هذه المواد وترفعها الى الهيئة العامة".

وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "الأهم هو ألّا ينعكس الجو السياسي المتشنّج على التزامات القوى السياسيّة جميعها بإقرار الموازنة في وقت سريع، والتفرّغ لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​ والمالي، وهذا يجنّبنا تداعيات ما يمكن من المؤسسات الدولية وغيرها".