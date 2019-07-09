رئيسة حكومة هونغ كونغ: مشروع قانون تسليم المطلوبين لبكين "قد مات"

أعلنت رئيسة حكومة ​هونغ كونغ​ ​كاري لام​، الموالية لبكين، أنّ مشروع القانون الّذي يتيح تسليم المطلوبين إلى ​الصين​ القارية والّذي أدّى إلى تظاهرات احتجاجية غير مسبوقة في البلاد، "قد مات"، رافضةً في الوقت نفسه سحب النصّ كما يطالب المحتجون.

وأوضحت أنّه "ما زالت هناك شكوك مستمرّة بشأن صدق الحكومة أو مخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة ستستأنف العمليّة مع المجلس التشريعي. لذلك أؤكّد أنّه لا توجد خطة من هذا القبيل".