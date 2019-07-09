الدفاع الأميركية وافقت على بيع تايوان أسلحة بقيمة 2,2 مليار دولار

أعلنت "وكالة التعاون الدفاعي والأمني" التابعة ل​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​)، "الموافقة على بيع ​تايوان​ أسلحة بقيمة 2,2 مليار دولار"، تشمل خصوصًا دبابات "أبرامز" و​صواريخ​ "ستينغر".

ولفتت في بيان، إلى "أنّها أخطرت ​الكونغرس​ بهذه الصفقة الّتي تشمل بالدرجة الأولى 108 دبابات من طراز "أم1إيه2تي أبرامز" و250 صاروخ أرض-جو قصير المدى محمولًا على الكتف من طراز "ستينغر". كما تشمل الصفقة أكثر من 1500 صاروخ مضاد للدبابات من طرازي "جافلين" و"تاو".

ولدى الكونغرس مهلة 30 يومًا للاعتراض على هذه الصفقة، وهو أمر غير مرجّح.

وكانت تايوان قد أعلنت في مطلع حزيران الماضي، أنّها طلبت رسميًّا من ​الولايات المتحدة الأميركية​ بيعها هذه الأسلحة، بهدف تحديث معدّاتها العسكرية المتقادمة وتعزيز قدراتها الدفاعية أمام ​الصين​.