شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: حكومة تميم تزيد معاناة منتسبى تعليم الكبار فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن الملتحقون بفصول تعليم الكبار بدولة قطر يعيشون واقعا مأساويا بسبب سياسات وزارة التعليم الفاشلة، والتي تزيد من صعوبة تعلمهم، وتكرس لبقاء الأمية في المجتمع القطري، حيث تعتمد نفس المناهج التي تقدم للطلاب العاديين بالمراحل المختلفة للكبار، وهو ما يساهم في صعوبة فهم المناهج وعرقلة مسيرتهم التعليمية التي تعطلت من قبل.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، رغم تراجع نسب الأمية في قطر خلال السنوات القليلة الماضية لتقف عند 2.4% بعدما كانت 7.6 في العام 2011، فإن المنتسبين للتعليم من كبار السن يعانون بشكل كبير بسبب صعوبة المناهج وعدم ملائمتها لحالاتهم التعليمية الخاصة.

وأوضح موقع "قطريليكس"، أن محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، اعترف بالمعاناة التي يواجهها طلاب فئة تعليم الكبار، خصوصا في الاختبارات، وقال إن هناك نية لدى الوزارة لاستحداث أنظمة بديلة تلبي طموحات طلاب المنازل، أو ما يسمى بالنظام المسائي، إلا أن تصريحاته اعتبرها عدد من الطلاب بمثابة مصدر قلق أكثر منها طمأنة في ظل حالة التردي التي تشهدها قطاعات التعليم القطري.

ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أنه عبر عدد من الخبراء التربويين عن أسفهم لما آل إليه وضع طلاب المسائي، أو الكبار، مؤكدين أن اختبار طلبة تعليم الكبار مع طلبة تعليم النهائي في نفس المواد بنفس حجم المنهج وبنفس معايير الاختبار فيه ظلم لهم، وعدم وعي حقيقي بظروفهم التعليمية والحياتية، داعين إلى إعادة النظر في منظومة.