تطوان.. إحالة مواطن بلجيكي على النيابة العامة بعد حيازته لسلاح ناري وذخيرة حية

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أول أمس الأحد، مواطنا من جنسية بلجيكية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة سلاح ناري وذخيرة حية، ومحاولة تهريب مبالغ مالية بالعملة الصعبة نحو الخارج.

وكشف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن المصالح الأمنية، ونظيرتها في الجمارك كانت قد أوقفت المشتبه فيه، البالغ من العمر 59 سنة، يوم الخميس الماضي، خلال استعداده لمغادرة التراب الوطني على متن سيارة مرقمة بالخارج عبر معبر باب سبتة.

وأبرز البلاغ ذاته أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز سيارة المشتبه فيه، وضبط سلاح ناري، يحتوي على خمس رصاصات، فضلا عن مبلغ قدره 97.540 أورو، و160 دينارا تونسيا غير مصرح بها لدى مصالح الجمارك، حيث تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.