تسببت مشدات كلامية بين حارس عام بالمستشفى الجهوي محمد الخامس، وزائر لأحد أفراد عائلته، اليوم الاثنين، بطنجة، إلى دخول طفل مريض، في أزمة قلبية حادة استدعت نقله بشكل مستعجل إلى قسم الإنعاش.
وكشفت والدة الطفل يوسف في اتصال هاتفي مع “اليوم24” أن حالة ابنها كانت مستقرة، قبل أن يدخل أحد الأشخاص لزيارة قريبه، إذ حاول الحارس العام منعه من ذلك، لكنه أسرعلى اقتحام الغرفة، مما تسبب في مشدات كلامية كادت أن تتحول إلى عراك بالأيادي، وهو ما أثر على الطفل.
وأضافت أم المريض، أن حالة ابنها تحتاج إلى الراحة، كونه يعاني من مشكل على مستوى القلب، ويتطلب الأمر إجراء عملية مستعجلة لزراعة قلب جديد بمبلغ مالي كبير لا تستطيع العائلة توفيره، بسبب ظروفها الاجتماعية الصعبة.
وأشارت الأم إلى أنها خائفة على فلذة كبدها، من أن يصيبه مكروه، خصوصا وأن حالته الصحية في خطر.
لمساعدة أم الطفل يوسف:
0607696587
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. شجار بمستشفى عمومي يتسبب في دخول طفل مصاب بالقلب للإنعاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.