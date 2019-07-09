سلطات هونج كونج تعلن إلغاء مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين

أعلنت رئيسة حكومة هونج كونج كاري لام الموالية للصين، الثلاثاء، أن مشروع القانون الذي يتيح تسليم المطلوبين إلى بكين "قد مات"، رافضة في الوقت نفسه سحب النصّ كما يطالب المحتجون.

وأقرت لام في بيان بأن عمل الحكومة على مشروع القانون "فشل فشلا ذريعا".

وقالت لام: "لا تزال هناك شكوك مستمرّة بشأن صدق الحكومة أو مخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة ستستأنف العملية مع المجلس التشريعي، لذلك أؤكّد أنّه لا توجد خطة من هذا القبيل. مشروع القانون قد مات".

وأوقفت شرطة هونج كونج، أمس الإثنين، 5 أشخاص خلال مواجهات ليلية مع محتجين في مظاهرة ضد قانون تسليم المتهمين للصين.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن المحتجين كانوا يشاركون في "تجمع غير قانوني"، وحُذروا قبل تحرك عناصر الأمن تجاه الاحتجاجات.

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وأضاف البيان: "بعض المتظاهرين قاوموا وأوقفت الشرطة 5 أشخاص لاعتدائهم على شرطي وعرقلتهم عمل قوات الأمن خلال أدائها واجباتها".

وتشهد هونج كونج التي تعد مركزاً مالياً دولياً أزمة سياسية عميقة منذ أسابيع، باعثها مشروع قانون يتيح تسليم أشخاص إلى الصين.

وعلى الرغم من تعليق مشروع القانون، فإنه لم يكن كافيا لاحتواء غضب الشارع، بل اتسعت الاحتجاجات وتحولت إلى حراك مطالب بإصلاحات ديمقراطية، وبوقف الحد من الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ إعادتها إلى الصين في عام 1997.

واندلعت مساء الأحد مواجهات جديدة في حي مونج كوج في الجزء القاري من هونج كونج بعد مظاهرة هادفة للضغط على الحكومة المحلية الموالية لبكين.

ووقعت المواجهات بعدما هاجمت شرطة مكافحة الشغب مجموعات صغيرة من المتظاهرين المقنعين الذين رفضوا أن يتفرقوا.

ويطالب المتظاهرون بإلغاء القانون تماما وتشكيل هيئة تحقيق مستقلة في استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والعفو عمن اعتقلوا أثناء المظاهرات وصولا إلى استقالة حاكمة المدينة غير المنتخبة كاري لام.

وترفض الشرطة الإعلان عن عدد الأشخاص الذين اعتقلوا منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي، رغم المطالبات المتكررة.