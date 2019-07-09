الاخبار: تنفيعة من عيتاني لـ"سوليدير" تاهيل طريق بـ3 مليون دولار

ذكرت "الاخبار" ان "​بلدية بيروت​ تدرس اقتراحاً قدّمته شركة "​سوليدير​" لإعادة تأهيل شارع عدنان الحكيم في منطقة ​ميناء الحصن​ في ​وسط بيروت​. يقضي الاقتراح بتوسعة الرصيف المخصص للمشاة وتضييق الشارع العام مع توسيع الوسطية، بهدف "خلق مساحات خضراء وإنشاء خط أساسي لحركة مشاة من السان جورج إلى منطقة المقاهي داخل الأسواق"، بحسب رئيس مصلحة الهندسة في البلدية المهندس جهاد البقاعي.

الاقتراح الذي لم يطّلع عليه أغلب أعضاء المجلس البلدي "لا يزال قيد الدرس، ونحن بصدد وضع ملاحظات عليه، وبالتالي لم نحسم خيارنا"، وفق البقاعي الذي قال إنّ كلفة المشروع "لم تتّضح" بعد. فيما لم يتجاوب المعنيون في "سوليدير" مع طلب "الأخبار" الحصول على تفاصيل إضافية.

مصادر داخل بلدية بيروت أكّدت، بمعزل عن تفاصيل المشروع وطبيعة "التأهيل" المُخطط له، أن مشروعاً كهذا لن يكلّف أقل من ثلاثة ملايين ​دولار​ ستتكبّدها البلدية. و"الأخطر"، وفق المصادر نفسها، أنّ الاقتراح ليس إلا "تنفيعة" للشركة العقارية التي كان يديرها رئيس المجلس البلدي ​جمال عيتاني​ سابقاً. واوضحت أن الشركة ستحقق منافع من المشروع من ناحيتين: الأولى، تضييق الشارع لن يسمح بركن سيارات رواد المقاهي والمطاعم القريبة في الشارع، كما هي الحال الآن، ما يعني لجوء هؤلاء إلى ​مواقف السيارات​ التي تديرها "سوليدير". والثانية أن توسعة الرصيف "ستسمح بزيادة المساحات التي تشغلها المطاعم والمقاهي الموجودة في المنطقة، ما يرفع رسوم إيجاراتها".

ولفتت إلى أن الإيجارات وعائدات مواقف السيارات تشكل حالياً "أهم الموارد المالية للشركة" التي تعاني من وضع مالي حرج (سجّلت خسائر بقيمة 114 مليون دولار في نهاية العام الماضي، و122 مليوناً عام 2017. وسألت المصادر عمّا إذا كان المشروع محاولة من "سوليدير" لتعويض بعض خسائرها على حساب البلدية، كذلك تساءلت عن مدى أولوية هذا المشروع وحجم الحاجة إليه والجهة المستفيدة منه.