جابر: لجنة المال ملتزمة بخفض العجز وأمّنت وفرا بمئات المليارات من المؤسسات العامة

لفت عضو لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ياسين جابر​ إلى أنّ "اللجنة قامت بعمل ممتاز بحيث أدخلت تعديلات أساسيّة على مشروع الموازنة وأمّنت وفرًا بمئات المليارات من الصناديق والمؤسسات العامة، وذلك سيظهر في تقرير اللجنة النهائي".

وأكّد في حديث صحافي، "اعتماد بدائل بخصوص الإيرادات القابلة للتحقيق"، مشدّدًا على "التزام اللجنة النيابية بخفض العجز الّذي حدّدته الحكومة بـ7.59 في المئة". وبيّن أنّ "إجراءات اللجنة قد تساهم بخفض أكبر، شرط التزام الحكومة بما ورد في مشروعها. كما تمّ اعتماد صيغة ستريح العسكر ذوي الدخل المحدود".