الاخبار: مفتي صيدا الشيخ محمد عسيران سحب منه جميع عناصر الحراسة

اشتكى مفتي صيدا و​الزهراني​ الجعفري ​الشيخ محمد عسيران​ من سحب جميع عناصر الحراسة الذين كانوا يرافقونه، علماً بأن مركزه قريب جداً من مناطق التوتر في ​مخيم عين الحلوة​.

وعلمت "​الأخبار​" أنه راجع المعنيين في هذا الأمر، لكن أحداً لم يتجاوب معه بحجة أن ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ تعاني من نقص في العناصر، علماً أنه لم يتمّ سحب أي عنصر من باقي المفتين.