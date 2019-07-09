أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أنّه "تبيّن خلال الاجتماع مع وزير المال علي حسن خليل أنّ هناك جهدًا كبيرًا تمّ بذله للتوصّل إلى صيغ مقبولة للبتّ بالبنود الّتي كانت معلّقة في مشروع موازنة العام 2019، سنعرضها على اللجنة اليوم للبتّ بها".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّه "كانت هناك بنود معلّقة بين اللجنة ووزارة المال تمّ حلّها، وأُخرى معلّقة بين بعض الوزارات تمّ تجاوزها"، مركّزًا على أنّ "بالنسبة لموضوع العسكر، لاحظنا الهمّ الإجتماعي للمتقاعدين، خصوصًا ذوي الرتب الدنيا، كذلك اعتمدنا صيغة مناسبة للإبقاء على الرسم النوعي المفروض على البضائع المستوردة".
كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: اعتمدنا صيغة مناسبة للإبقاء على الرسم النوعي المفروض على البضائع المستوردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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