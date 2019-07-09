وزير للشرق الأوسط: فهمت من باسيل أنه مع انعقاد جلسة للحكومة هذا الأسبوع

نَقل وزير لصحيفة "الشرق الأوسط"، "أنّه فهم من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الّذي التقاه، أنّ الأخير مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع من دون أيّ تأخير، بسبب القضايا الملحّة المطروحة على الصعد الاقتصاديّة ومالية الدولة، وأنّه لا مصلحة لأحد في تعطيل الحكومة".
ولفت الوزير إلى "أنّني فهمت أنّ باسيل مستعدّ لإقناع رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، من دون أن يعني ذلك صرف النظر عن المضي في التحقيقات حتّى النهاية. وأتوقّع أن تنجلي الأمور أكثر فأكثر مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس".
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