شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسى يكشف كيف تمكن أردوغان من اختراق المؤسسة القضائية التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طه على، الباحث السياسى، أن سبب إصدار القضاء التركى، أحكام قضائية بالسجن المشدد على المعارضين للرئيس التركى لرجب طيب أردوغان، سببه أن القضاء التركى أصبح مسيس، بعد أن تمكن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى اختراق تلك المؤسسة القضائية.

وقال الباحث السياسى، إن أردوغان على مدار السنوات الأخيرة تمكن من اختراق كافة مؤسسات الدولة التركية، وبخاصة منذ محاولة الانقلاب المزعومة في 15 يوليو 2016 حيث لجأ أردوغان لاحتواء كافة مؤسسات الدولة واختراق الأصوات المعارضة له لصالح المؤيدين له.

وتابع الدكتور طه على، أن القضاء كان في مقدمة المؤسسات التي تم اختراقها واحتواءها لصالح أردوغان والدليل على ذلك هو رضوخ مؤسسة القضاء لطلب أردوغان بإعادة التصويت في انتخابات اسطنبول، بعد الضغط على المؤسسة القضائية ولجنة الانتخابات.