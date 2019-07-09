شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: استثناء طلاب التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين ظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن استثناء طلاب كليات التعليم المفتوح من القيد فى نقابة المحامين يعد ظلم للطلاب، لأن التعليم المفتوح هو نظام تعليمى قائم، ولم يلغ حتى الآن، وبالتالى لا ينبغى أن يتم منع طلاب كليات الحقوق بالتعليم المفتوح من الالتحاق بالنقابة.

وطالبت النائبة هالة أبو السعد، بضرورة أن يكون هناك حل بشأن الطلاب الخريجين من التعليم المفتوح، وطالما استمر التعليم المفتوح كنظام تعليمى أو بمسماه الجديد التعليم المجمج فلا ينبغى استثناء الطلاب من عضوية النقابة.