فريق طبي بطنطا ينجح في إعادة نصف ذراع مبتور لطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي من جراحي مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا، في إنقاذ طفل 15 سنة، أصيب ببتر كامل ليده، بعد نجاح الفريق في توصيل الساعد والكف المبتورين مرة أخرى.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إن جميع الآشاعات اللازمة للطرف المبتور والجزء السليم، أجريت فور وصول الحالة إلى المستشفى، وتشكلت 4 فرق عمل على الفور من أقسام جراحة التجميل وجراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام والأعصاب والتخدير والعناية المركزة.

ونقل الطفل إلى العمليات، حيث أجريت له عملية جراحية ناجحة استغرقت 7 ساعات متواصلة، أجراها فريق طبي متميز من أقسام جراحة التجميل والعظام والتخدير.

ونجح الفريق الطبي في توصيل الأعصاب المتهتكة والأوعية الدموية والشرايين والأوتار والعضلات وتثبيت العظام بالشرائح والويرات اللازمة، ويرقد الطفل الآن بقسم التجميل بالطوارئ لتلقي العلاج اللازم.