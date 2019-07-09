"الإطناب بالاعتراض في تفسير الرازي".. رسالة دكتوراة بآداب دمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

حددت كلية الآداب جامعة دمنهور، يوم الاثنين المقبل، موعدًا لمناقشة رسالة الباحث محمد النجار لنيل درجة الدكتوراة بعنوان "الاطناب بالاعتراض في تفسير الرازي دراسة في ضوء الدرس الأسلوبي".

وتشكلت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور عيد علي بلبع، أستاذ النقد والبلاغة والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة المنوفية "مشرفًا ورئيسًا"، والدكتور أسامة محمد البحيري أستاذ النقد الأدبي والبلاغة بكلية الآداب جامعة طنطا، ورئيس اتحاد كتاب مصر فرع وسط الدلتا "مناقشًا".

وتضم اللجنة أيضًا الأستاذ الدكتور محمد عبدالحميد خليفة أستاذ النقد الأدبي ورئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور "مناقشًا"، والدكتور محمد محمود أبوعلي أستاذ مساعد النقد والبلاغة، بكلية الآداب جامعة دمنهور "مشرفًا".