كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء التونسي يصدر قرارا بتجميد أصول المرشح الرئاسي نبيل القروي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر القضاء التونسى قرارا بتجميد أصول المرشح الرئاسي الإعلامي نبيل القروي، بعد توجيه تهم له بتبييض الأموال.

قال حزب "قلب تونس" الذي يتزعمه القروي، في بيان صحفي، إن القرار القضائى بحقه جاء "بعد أيام قليلة من الانطلاق الفعلى لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية".

ووصف الحزب التونسى القرار بأنه "عملية لإلهاء الرأى العام الوطني والدولى" و"محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير فى شعبيته المتزايدة".

ويلاحق نبيل القروى وشقيقه غازى بتحقيق قضائى منذ عام 2017، بعدما رفعت منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية دعوى ضده بقضايا فساد مالى.

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وقال المتحدث باسم القضاء التونسى سفيان السليتى فى تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية: "بعد فتح تحقيق إثر تقدم منظمة أنا يقظ بدعوى، والاستماع للرجلين عدة مرات لدى القطب الاقتصادى والمالى، قرر قاضى التحقيق قبل عشرة أيام توجيه اتهام بتبييض الأموال لنبيل وغازى القروى".

وأضاف أنّ القضاء قرر أيضا "تجميد الأملاك والأرصدة المالية للمتهمين ومنعهما من السفر".

ويعد القروى أحد أبرز خصوم رئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد، فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى الـ29 نوفمبر 2019.

واتهم حزب القروى الشاهد وحزب حركة النهضة الداعم للحكومة بالاستغلال "الفاحش لمؤسسات الدولة ووسائلها فى تصفية الخصوم السياسيين"، داعيا رئيس الوزراء التونسى إلى الاستقالة إذا كان يريد الترشح فى الانتخابات المقبلة.