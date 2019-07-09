عميد سبها الليبية: مستعدون لردع أي هجوم إرهابي على المدينة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عميد المجلس البلدي لبلدية سبها الليبية حامد رافع الخيالي أن قوات الجيش والأجهزة الأمنية مستعدة لردع أي هجوم إرهابي قد تقدم عليه المليشيات الإرهابية بهدف زعزعة الأمن داخل المدينة.

وقال الخيالي، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إن الأجهزة الأمنية تتابع حركة أي فرد يشتبه في انتمائه أو تعاونه مع المجموعات الإرهابية، مشيرا إلى أن أهالي المدينة يساعدون الجيش والأجهزة الأمنية في منع أي تغلغل للعصابات الإرهابية.

وأضاف أن الخروقات التي قد تحدث هنا وهناك أمر وارد الحدوث وتسعى الأجهزة الأمنية لمعالجته بشكل دائم، لافتا إلى أن أغلب العناصر الإرهابية التي كانت تختبئ في سبها في فترات سابقة تمت ملاحقتها ومطاردتها من قبل قوات الجيش.

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وأعلنت السلطات الأمنية والمدنية بمدينة سبها، السبت الماضي، اغتيال أحمد محمد عمران الجطيلاوي قائد الغرفة الأمنية المشتركة التابعة للجيش الوطني برصاص مجهولين في حي المهدية وسط المدينة.

وأكد الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة علي الطرشاني لـ"العين الإخبارية" أن العملية تمت على يد مجهولين لم يتم التعرف على هويتهم مستخدمين سيارة هيونداي معتمة.