القنصلية السعودية في نيويورك تصدر بيانا بشأن اختفاء مفقود شلالات نياجرا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أصدرت القنصلية السعودية في نيويورك، الاثنين، بيانا بشأن مفقود شلالات نياجرا.

وذكر بيان القنصلية “انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بالاهتمام بكافة قضايا المواطنين السعوديين، فقد قامت القنصلية العامة بنيويورك بمباشرة حالة فقدان المواطن قاسم بن يحيى عداوي بعد تلقيها اتصالا هاتفيا يوم الأحد 4\11\1440 هـ في تمام الساعة 12:47 صباحا يفيد بفقدان المواطن المذكور في شلالات نياجرا بولاية نيويورك أثناء رحلة عائلية برفقة زوجته وأبنائه، حيث ترك المواطن المذكور عائلته في السيارة وقام بالنزول بغرض التقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته تأخره قامت بإبلاغ مركز الشرطة في حينه.

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وأضاف البيان أن القنصلية تواصلت مع مركز الشرطة، حيث أفاد المحقق المسؤول عن القضية بأن التحقيقات الأولية تشير إلى ورود بلاغ من شخص آخر عن سقوط شخص مجهول في أحد الشلالات ولا زالت عملية البحث قائمة للعثور عليه وتحديد هويته.

وتابع أن القنصلية تواصلت مع زوجة المواطن وذويه واطلاعهم على المستجدات، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم كافة الدعم والرعاية لأسرة المواطن.

وأكدت القنصلية وبناء على توجيهات ومتابعة من صاحبة السمو الملكي سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية على حرصها الدائم على سلامة المواطنين الكرام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقديم كافة المساعدات لفهم في حالة الحاجة ‘لى مادر اليوم خلال السفارة وقنصلياتها أو بالاتصال على أرقام الطوارئ الموضحة في المواقع الإلكترونية للسفارة والقنصليات في خارج أوقات الدوام الرسمية.