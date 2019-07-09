شكرا لقرائتكم خبر عن منشق عن الإخوان: التنظيم يلجأ لخبراء فى العلوم الإنسانية للترويج لشائعاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد أبو هاشم، المنشق عن جماعة الإخوان، إن الإخوان يوظفون كل الطاقات الممكنة لديهم من أجل بث المزيد من الشائعات المغرضة ، موضحا أن هذه الشائعات لا تتم صناعتها و إطلاقها بطرق وأساليب بدائيةٍ أو عشوائيةٍ ، بل إنها ممنهجةٌ ومدروسةٌ، وفقًا لمناهج و دراساتٍ أكاديميةٍ متطورةٍ، تتناول طبيعة المجتمع المصرىِّ بريفه،وحضره، وباديته من مختلف الأوجه، والزوايا، فضلًا عن أنها تخضع لإشراف خبراء متخصصين فى العلوم الإنسانية فى الخارج.

وأضاف القاضى المنشق عن جماعة الإخوان، أن الإخوان يعرفون ـ جيدًا ـ كيف يجعلون الشائعات التى يروجونها ذات أثرٍ فى الشارع المصرىِّ .

وتابع عماد أبو هاشم: لماذا يهتم الإخوان كل هذا الاهتمام بالشائعات، لأن حرب الشائعات التى يخوضونها اليوم ـ بلا هوادةٍ ـ مستهدفين الدولة المصرية تشكل أهم تكتيكاتهم الإستراتيحية المتاحة لهم فى الوقت الراهن، حبث إنها تمكنهم من تخفيض كلفة مخططاتهم العدائية ضد مصر إلى أدتى حدٍّ ممكن ، إن هذه الشائعات تعد سلاحًا فتاكًا فى أيدى أعداء الوطن.

وأوضح أن هذا السلاح يحتاج إلى رادعٍ مكافئٍ يعمل فى الاتجاه المضاد أو إلى خطةٍ تكفل تحييده تمامًا ، هناك وسائل فعالةٌٍيمكن استخدامها لإبطال أثر هذه الشائعات سأتحدث عنها لاحقًا ـ إن شاء الله ـ بمزيدٍ من التفصيل .