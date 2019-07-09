تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، عددا من الأوراق المطلوبة لقيد المتقدمين المصريين وكذلك استخراج تصاريح مزاولة المهنة.
- بطاقة الرقم القومي _ جواز السفر.
- شهادة أداء الخدمة العسكرية.
- أصل المؤهل الدراسي العالي "انتظام - انتساب".
- استمارة طلب العضوية بقيمة عشرين جنيها ملصق عليها طابع دمغة النقابة بقيمة عشرين جنيها.
- بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها المتقدم "للإعلام الرسمي".
- عقد ورقم تأميني مثبت التاريخ "للإعلام الخاص".
- صحيفة الحالة الجنائية.
- بيان حالة وظيفية مثبت به الجزاءات الموقعة عليه وسببها.
- شهادة حسن سير وسلوك للإعلام الخاص.
- مادة أرشيفية سابقة بأعمال المتقدم.
- أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.
- أصل شهادة الميلاد.
- المقابلة الشخصية مع لجنة القيد بعد فحص الأوراق.
- حافظة أوراق بلاستيك.
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