تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، عددا من الأوراق المطلوبة لقيد المتقدمين المصريين وكذلك استخراج تصاريح مزاولة المهنة. و يرصد الخليج 365 الأوراق المطلوبة فيما يلى : - بطاقة الرقم القومي _ جواز السفر. - شهادة أداء الخدمة العسكرية. - شهادة أداء الخدمة العسكرية. - أصل المؤهل الدراسي العالي "انتظام - انتساب". - استمارة طلب العضوية بقيمة عشرين جنيها ملصق عليها طابع دمغة النقابة بقيمة عشرين جنيها. - استمارة طلب العضوية بقيمة عشرين جنيها ملصق عليها طابع دمغة النقابة بقيمة عشرين جنيها. - بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها المتقدم "للإعلام الرسمي". - عقد ورقم تأميني مثبت التاريخ "للإعلام الخاص". - عقد ورقم تأميني مثبت التاريخ "للإعلام الخاص". Advertisements - صحيفة الحالة الجنائية. - بيان حالة وظيفية مثبت به الجزاءات الموقعة عليه وسببها. - بيان حالة وظيفية مثبت به الجزاءات الموقعة عليه وسببها. - شهادة حسن سير وسلوك للإعلام الخاص. - مادة أرشيفية سابقة بأعمال المتقدم. - مادة أرشيفية سابقة بأعمال المتقدم. - أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء. - أصل شهادة الميلاد. - أصل شهادة الميلاد. - المقابلة الشخصية مع لجنة القيد بعد فحص الأوراق. - حافظة أوراق بلاستيك. - حافظة أوراق بلاستيك.

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