شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سعودى:3 تطورات خطيرة جعلت أردوغان وحيدا مع مشاكله فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب السعودى، سلمان الدوسرى، أن التطورات التى تشهدها تركيا خلال الفترة الراهنة جعلت الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحيدا لا يجد من يساعده.

وقال الكاتب السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن هناك 3 تطورات خطيرة في أقل من أسبوع شهدتها تركيا مشيرا إلى أن التطور الأول هو إقالة محافظ البنك المركزي.

Advertisements

وأضاف سلمان الدوسرى أن التطور الثانى هو مواصلة انحدار الليرة، بينما التطور الثالث هو استقالة أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية والاتجاه تشكيل حزب سياسي منافس، متابعا: "أردوغان أمسى وحيداً إلا من مشاكله".