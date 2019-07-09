كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من التحالف العربي عقب إعلان الإمارات خفض قواتها في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أن دولة الإمارات مستمرة مع التحالف، وذلك على خلفية الأنباء عن خفض الإمارات لعدد قواتها في اليمن.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين، إن "دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة معنا، ولكل دولة قدرتها ودورها بمشاركتها بقوات التحالف"، حسبما نقلت عنه صحيفة "الرياض" السعودية.

وذكر أن هناك 546 شاحنة مساعدات دخلت لليمن عبر منفذ الوديعة مع السعودية منذ بداية 2019. وقال: "منحنا أكثر من 600 تصريح لدخول المساعدات إلى اليمن خلال نحو أسبوعين".

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واتهم المتحدث الحوثيين بتعطيل دخول سفن المساعدات إلى الموانئ اليمنية، مضيفا أن التحالف رصد أكثر من 5600 انتهاك لاتفاق ستوكهولم من قبل الحوثيين في الحديدة.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن مسؤول إماراتي كبير قوله إن هناك خفضا في عدد قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "استراتيجية وتكتيكية".

وحسب المسؤول، فإن أبوظبي تعمل على الانتقال من "استراتيجية القوة العسكرية" إلى خطة "السلام" في اليمن.