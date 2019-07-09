انتحار شاب ضواحي الحسيمة وشهود: عدم نيله الباكالوريا ربما هو السبب!

وضع شاب، صباح اليوم الاثنين، حدا لحياته شنقا في منزل أسرته، الموجود في جماعة أمرابط في إقليم الحسيمة.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن الشاب يبلغ من العمر 18 سنة، ويتابع دراسته في سلك الباكالوريا، عثرت عائلته على جثته معلقة، بواسطة حبل ملفوف حول عنقه، في مرآب منزل أسرته.

ورجح الشهود ذاتهم أن يكون الأمر متعلقا بعدم نيله لشهادة الباكالوريا، مما دفعه إلى وضع حد لحياته بهذه الطريقة المأساوية، فيما أفادت رواية أخرى أن الشاب لم يكن يعاني أي اضطرابات نفسية، وهو الأمر الذي أثار استغراب عائلته، وجيرانه.

وفتحت العناصر الأمنية تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الشاب إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في الحسيمة وعرضها على التشريح الطبي.