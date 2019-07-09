بركلات الحظ.. تونس تتجاوز غانا وتتأهل لربع نهائي “كان” 2019

اقتنص المنتخب التونسي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، المستمرة في مصر إلى غاية 19 يوليوز الجاري، وذلك بفوزه على منتخب غانا بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

فبعد شوط أول سلبي النتيجة، نجح طه ياسين الخنيسي في توقيع هدف الانتصار الثمين لمنتخب “نسور قرطاج” في الدقيقة 73، قبل أن يعدل المنتخب الغاني الكفة في الدقيقة الثانية من الوقت البديل للقاء، لتنتهي المباراة بالتعادل هدف في كل شبكة، وهو الذي لم يتغير في الشوطين الإضافيين، ليحتكم الطرفين لركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب التونسي (5-4)

ويصطدم المنتخب التونسي في ربع النهائي بمنتخب مدغشقر، الخميس القادم، علما أن المنتخب الملغاشي تأهل على حساب الكونغو الديمقراطية، بالفوز عليه بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل هدفين في كل شبكة.