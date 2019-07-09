ترمب يستقبل ريما بنت بندر.. ويتسلم أوراق اعتمادها سفيرة للمملكة في أمريكا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الاثنين، الأميرة ريما بنت بندر، لتقديم أوراق اعتمادها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن، عبر حسابها في تويتر، نقلت الأميرة ريما بنت بندر تحيات وأطيب تمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس ترامب والشعب الأمريكي.

وقالت الأميرة ريما إن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ضرورية لمصالح كلا البلدين، معبرة عن ثقتها في أن البلدين قادران على التغلب على أي تحديات على المستوى الإقليمي أو العالمي