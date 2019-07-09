درغام: أزمة زحمة السير تحسنت كثيرا بعد إزالة بعض الفواصل الاسمنتية بالضاحية

أكد رئيس ​اتحاد بلديات ​الضاحية الجنوبية​​ ​​محمد درغام​​ في حديث تلفزيوني أن "أزمة زحمة السير تحسنت كثيرا بعد إزالة بعض الفواصل الاسمنتية في الضاحية الجنوبية ونعمل على التعاون مع الفعاليات السياسية والجهات الامنية وننسق معهم في ازالة الفواصل الاسمنتية وسنعمل على تطيبق قرار منع الآليات الثقيلة في الضاحية الجنوبية في بعض الاوقات".

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