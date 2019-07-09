اشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "اللقاءات مع مدير عام ​الامن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ دائماً إيجابية ولا شك ابداً بنواياه الصادقة والطيبة لخير وسلامة البلد، وأبلغناه موقفنا الواضح بالانفتاح انطلاقاً من بت إحالة قضية محاولة اغتيال الوزير ​صالح الغريب​ الى ​المجلس العدلي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ارسلان: ابلغنا اللواء ابراهيم موقفنا بالانفتاح انطلاقاً من إحالة القضية للمجلس العدلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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