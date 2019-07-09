معلومات الـOTV: أجواء لقاء كنعان وخليل كانت إيجابية

أفادت معلومات الـOTV بأن "أجواء اللقاء الذي جمع رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ ووزير المال ​علي حسن خليل​، كانت إيجابية"، موضحة أن "بالنسبة لموضوع الـ2 في المئة على البضائع المستوردة، تم التوصل الى صيغة عمل عليها كنعان مع وزيري ​الاقتصاد​ والصناعة بالتشاور مع التجار والصناعيين. إنجاز صيغة 2 في المئة النهائي ينتظر إنجاز جداول البضائع المرتبطة بالرسم الذي أصبح نوعيًا، ويرتبط بشكل أساسي بالكماليات وبالبضائع التي يصنع مثلها في ​لبنان​".

وأضافت المعلومات أن "جداول البضائع يفترض أن تكون جاهزة الليلة أو بحلول الصباح، وبحسب ​وزارة المال​ فلن تغير الصيغة الجديدة بالإيرادات المرتقبة"، ولفتت في موضوع العسكر إلى أنه "تم الأخذ بمعادلة توازن بين ​الوضع الاقتصادي​ والاجتماعي لأصحاب الرتب الدنيا والضباط الجدد، وهو ما ينعكس أيضًا نسبيًا على سائر الرتب، بحيث تمت المحافظة على مبدأ التخفيض الى جانب مراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي".

وكشفت أنه "طرح أكثر من خيار، يتوقع أن يحظى بقبول المتقاعدين و​وزارة المالية​، وهو ما سيترجم عمليًا بموضوع الشطور وبعض الاستثناءات للرتب الدنيا"، مبينة أن في موضوع الطبابة العسكرية، "تم التوصل الى صيغة تخفف من أعباء موضوع 3 في المئة على المتقاعد. والصيغ التي تم بلوغها في موضوع العسكر من المرتقب أن تحظى برضى المعنيين، حيث انها تمت بالتواصل مع ​وزارة الدفاع​ و​قيادة الجيش​ والنواب الضباط".

ونوّهت بأن "الى جانب المواد العالقة ثمة اعتمادات عالقة أيضًا، حيث ان التدقيق بالمستندات انجز خلال نهاية الأسبوع"، مشيرة إلى أن "التقارير باتت جاهزة وهي تتضمن مقارنات حول بدلات الأتعاب والمستشارين والمكافآت والتجهيزات والجمعيات غير المرتبطة بالخدمات الاجتماعية من خلال عقود مع الدولة فضلًا عن الصيانة".