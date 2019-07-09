أكدت مصادر التحقيقات في حادثة ​قبرشمون​ لقناة "LBC" ان "الصورة الحقيقة لم تحسم بعد بخصوص الحادثة وتحتاج الى المزيد من المعطيات"، مشيرةً الى أن ""الفيديوهات الموجودة لا يمكن ان تحسم الصورة بل نحتاج الى المزيد من الادلة لتكتمل الصورة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تحقيات حادثة قبرشمون لـ LBC: الصورة الحقيقة لم تحسم بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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