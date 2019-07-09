MTV: شعبة المعلومات منكبة على انجاز التحقيق بحادثة قبرشمون والصورة شبه متكاملة لديها

لفتت مصادر أمنية لقناة الـ""MTV أن "​شعبة المعلومات​ منكبة على انجاز التحقيق في حادثة ​قبرشمون​ والصورة متكاملة لديها"، واصفةً التجقيق بالتقني ومرتكز على كاميرات المراقبة المزروعة على الطرقات وعلى الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

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