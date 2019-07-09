الانباء: بري طرح عقد جلسة حكومية خالية من بند احالة احداث الجبل على المجلس العدلي

علمت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري طرح عقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول اعمال خال من بند احالة احداث الجبل على المجلس العدلي وفق ما يراه رئيس الحكومة سعد الحريري بخلاف ما يُصر عليه وزير الخارجية جبران باسيل وفريقه"، مشيرةً الى أنه "قد اتفق هنا على متابعة البحث بعد عودة الحريري".
وأكدت مصادر قريبة من الحريري للصحيفة أنه "لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء تكون احالة احداث قبرشمون جزءا من جدول اعمالها".
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