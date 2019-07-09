الانباء: بري طرح عقد جلسة حكومية خالية من بند احالة احداث الجبل على المجلس العدلي

علمت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ طرح عقد جلسة ل​مجلس الوزراء​ بجدول اعمال خال من بند احالة احداث الجبل على ​المجلس العدلي​ وفق ما يراه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ بخلاف ما يُصر عليه وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وفريقه"، مشيرةً الى أنه "قد اتفق هنا على متابعة البحث بعد عودة الحريري".

وأكدت مصادر قريبة من الحريري للصحيفة أنه "لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء تكون احالة احداث ​قبرشمون​ جزءا من جدول اعمالها".