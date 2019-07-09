العربية: الملاحة الجوية في مطار أبها تسير بشكل طبيعي بعد اعتراض طائرة مسيرة للحوثيون

أفادت قناة "العربية" بأن "الملاحة الجوية في مطار أبها تسير بشكل طبيعي بعد اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون".
ونقلت القناة عن مصادرها أنه "الحركة الجوية في مطار أبها في السعودية مستمرة بعد اعتراض يعتقد أنه لطائرة مسيرة أطلقتها الحوثيون".
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"الحوثيين" قد أعلن عن شن هجمات جديدة، استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية في مطار أبها الدولي".
ولفت المتحدث العميد يحيي سريع في تصريح له على احد مواقع التواصل الإجتماعي الى أن "الطيران المسير ينفذ عمليات واسعة باتجاه مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة في مدينة أبها وذلك بطائرات قاصف 2K".
وأشار الى أن "العملية الأولى استهدفت مطار أبها الدولي بعدة هجمات بطائرات قاصف 2k استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى، وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".
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