حكومة جبل طارق: الناقلة الإيرانية المصادرة كانت محملة بالنفط بكامل طاقتها

أعلنت حكومة ​جبل طارق​ أن "الفحوص أظهرت أن الناقلة الإيرانية العملاقة التي صودرت في المنطقة التابعة ل​بريطانيا​ الأسبوع الماضي كانت محملة بالكامل بنفط خام".

وأوضحت ​الحكومة​ في بيان لها أنه "بوسع حكومة جبل طارق أن تؤكد الآن وبعد حصولها على نتائج الفحص المعملي الشامل… أن غريس 1 التي احتُجزت في ​الساعات​ الأولى من صباح الخميس محملة ب​النفط​ الخام بأقصى طاقتها"، لافتةً الى انه "تتعارض نتائج هذه الفحوص مع بيانات من بعض المعلقين غير المختصين تكهنوا بأن ​السفينة​ لم تكن محملة بنفط خام".

وصعد جنود من مشاة البحرية الملكية البريطانية على متن السفينة "غريس 1" قبالة ساحل جبل طارق يوم الخميس وقاموا بمصادرتها بسبب اتهامات بخرقها ل​عقوبات​ ​الاتحاد الأوروبي​ بنقلها النفط إلى ​سوريا​.

وأوضحت سلطات إسبانيا، التي تتنازع مع بريطانيا بشأن حقوقها في المضيق، الأسبوع الماضي أن هذا الإجراء تم بناء على طلب قدمته ​الولايات المتحدة​ إلى بريطانيا وإن التنفيذ تم على ما يبدو في ​المياه​ الإسبانية.