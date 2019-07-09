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واشنطن: جدد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاثنين تنديده بطريقة إدارة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لعملية بريكست، وحملها مسؤولية "الفوضى" القائمة حاليا، معربا عن سروره لرحيلها القريب.
وقال ترمب في تغريدة الاثنين "لدي ملاحظات كثيرة على طريقة ادارة المملكة المتحدة ورئيسة الحكومة تيريزا ماي للبريكست"، مضيفا "لقد قلت لها ما كان يجب القيام به، لكنها قررت التصرف بشكل مختلف".
وتابع ترمب "إن الخبر السعيد بالنسبة للملكة المتحدة الرائعة أنه سيكون لها رئيس جديد للحكومة".
وأعلن ترمب أنه لن يجري من الآن فصاعداً أي اتصال بالسفير البريطاني في واشنطن كيم داروش، وذلك في أعقاب تسريب مذكرات دبلوماسية أرسلها السفير الى لندن وتضمنت تشكيكا بقدرات ترمب على الحكم.
وأضاف ترمب "أنا لا أعرف السفير، لكنه غير محبوب في الولايات المتحدة ولا ينظر اليه هنا بشكل جيد. لن يكون لي معه أي اتصال".
وتأتي تغريدة ترمب بعد يومين على قيام صحيفة ميل أون صنداي بنشر مذكرات أرسلها السفير الى مسؤولين في لندن يعتبر فيها أن الرئيس الاميركي "يفتقر الى الكفاءة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب ينتقد بشدة إدارة تيريزا ماي لعملية بريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.