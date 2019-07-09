شكرا لقرائتكم خبر عن "مباشر قطر" : بعد مزاعم الحمدين عن الحج.. السعودية تصفع تميم ونظامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير قناة "مباشر قطر"، إن مزاعم عدة أطلقها النظام القطري عن رفض المملكة العربية السعودية استقبال حجاج من قطر، بل وحاول التأكيد على تلك المزاعم من خلال نشر بيانات ومعلومات كاذبة، ولكن السعودية وقفت لتلك المحاولات بالمرصاد.

وأضافت القناة أن السعودية أعلنت على لسان محمد بنتن، وزير الحج والعمرة أن للحجاج القطريين بوابات إلكترونية مفتوحة للتسجيل وأن الأيام المقبلة تحمل مشاريع سيتم الإعلان عنها، كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمعتمرين القطريين ويكون وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.