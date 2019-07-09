شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بشأن استخدام مياه الشرب فى رى الحدائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بطلب إحاطة بشأن رى بعض الحدائق والجناين، خاصة فى المدن الجديدة بمياه الشرب النظيفة، فى الوقت الذى تعانى بعض القرى خاصة بمحافظات الصعيد من عدم وجود مياه للشرب.

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعدم رى الحدائق بمياه الشرب النظيفة على مستوى الجمهورية، ويتم الاستفادة من حصة المياه فى بعض القرى المحرومة فى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن ريها بالمياه النظيفة بعد إهدار للما العام يستوجب المسألة القانونية.

وشدد عضو اللجنة، على ضرورة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة على مستوى الجمهورية العالقة منذ سنوات، وعدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من القائم بالفعل، بالإضافة لعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال مرة أخرى.