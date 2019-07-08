بعدما أهانه وضربه..”مخزني” ينهي حياة ابنه بـ”ساطور”

اهتزت مدينة بنسليمان في الساعات الأولى من صباح، اليوم الاثنين، على وقع جريمة بشعة بطلها ستيني، أقدم على قتل ابنه بعد شجار عنيف بينهما.

وكشفت مصادر “اليوم 24″، أن خلاف نشب بين “مخزني” متقاعد و ابنه الذي كان في حالة سكر، تطور بعد أن هوى الأب على ابنه بساطور وأرداه قتيلا على الفور.

وفِي تفاصيل الحادث فقد عمد الهالك في البداية على تعنيف والده لفظيا، وجسديا، وهو في حالة سكر، مما دفع الأب إلى القيام بردة فعل قوية، انتهت بجريمة قتل بشعة، حيث ضُرب الهالك بواسطة سلاح حديدي عبارة عن ساطور في مناطق مختلفة من جسده ورأسه.

هذا وفور علمها بالواقعة، حلت عناصر الأمن بعين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية، إذ تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالمدينة، وإعتقال الأب، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.