بعد أن قال بأنه قرر الاعتزال.. زياش يرد بطريقة قوية على الطالبي العلمي: “لا تأتي بالأكاذيب”

رد حكيم زياش، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، والمحترف بنادي أجاكس أمستردام الهولندي، بقوة، على تصريحات الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، والذي صرح بأن اللاعب يفكر بشكل جدي في الاعتزال، بسبب الضغوطات التي تعرض لها بعد الإقصاء من كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في مصر.

ونشر زياش، قبل قليل، تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” قال فيها: “في المرة القادمة، إذا أردت أن تأتي بأمر ما، فيجب أن يكون صحيح، ولا يجب ان تأتي بالأكاذيب”.

ووضع زياش، صور مهرج، في إشارة غير مشفرة للطالبي العلمي.

وكان رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، قد قال اليوم الإثنبن، إن حكبم زياش، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، يفكر بشكل جدي في عدم العودة للمنتخب من جديد بسبب الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها، بعد أن ضيع ضربة جزاء حاسمة، ساهمت في خوج المنتخب من دور ثمن “الكان” على حساب بنين.

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وقال العلمي، في رده عن سؤال بمجلس النواب، اليوم، إنه اتصل به 23 مرة ولم يرد، “الله غالب، أضاع ضربة جزاء بميلمترات، وبفعل الانتقادات هو اليوم لا يريد أن يلعب من جديد بالمنتخب الوطني”.

وأضاف، “اللاعبون تلقوا انتقادات، وهم ليست لديهم مناعة مثلنا، يعيشون في عالم آخر لا يستحملون الضغط، كنا نجدهم قي حالة نفسية لا تساعدهم للدخول في المقابلات بفعل سلوك 1 بالمائة من المغاربة”.

الوزير ذاته، رفض تحميل المسؤولية للجامعة الملكية لكرة القدم، وقال “لا أعتقد أن الخلل موجود في الجامعة”.