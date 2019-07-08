خطير.. اختطاف واحتجاز في آيت ملول..توقيف 4 أشخاص بينهم امرأة اختطفوا سائق طاكسي وطلبوا فدية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية أمن آيت ملول، بتنسيق مع نظيرتها بأكادير، أمس الأحد، من توقيف أربعة مشتبه فيهم، من بينهم سيدة واثنان من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية، المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد توصلت بإشعار من والد الضحية حول تعرض ابنه الذي يعمل سائقا لسيارة أجرة من الحجم الكبير للاختطاف بالعنف، وأن الخاطفين طالبوه بمبلغ مالي قدره 20.000 درهم مقابل تحريره، قبل أن يعثر على الضحية لاحقا وهو يحمل آثار اعتداء بالسلاح الأبيض.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية مكنت من تحديد هوية ثلاثة من بين المشتبه فيهم، الذين تم توقيفهم بأحد المنازل بحي الهدى بمدينة أكادير، فضلا عن توقيف الفتاة الرابعة التي تبين أنها متورطة في استدارج الضحية قبل تعريضه للاحتجاز، وذلك لأسباب تؤكد المعطيات الأولية أنها مرتبطة بتصفية حسابات بينه وبين مشتبه فيه خامس لا زال البحث جاريا من أجل توقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.