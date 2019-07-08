بعد وفاة نزيل نهش جسده الدود.. الحقاوي: لست مسؤولة عن مركز تيط مليل

بعد وفاة نزيل بالمركز الإجتماعي “دار الخير” تيط مليل، نواحي الدار البيضاء، الأربعاء الماضي، بسبب الإهمال، قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، إنها ليست المسؤولة الوحيدة، عن المركز بتيط مليل، بل المسؤولون عن المراكز الاجتماعية بصفة عامة، هم الولاة والعمال.

وأكدت الحقاوي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية ليست لوحدها المسؤولة عن هذا الوضع، لأن المراكز الاجتماعية ومن بينها “تيط مليل”، و”عين عتيق”، و 12 مركزا آخرا في المغرب المسؤولون عنها هم الولاة والعمال.

وأضافت الحقاوي أن وزارتها قدمت دعما لمركز “تيط مليل” وصل إلى 5 مليون درهم في 2018، مشيرة إلى أنها “لا تتهرب من المسؤولية” قائلة: “عندما كنت برلمانية اشتغلت على هذا الموضوع”.

إلى ذلك، لايزال الإهمال داخل المركز الاجتماعي الجهوي “دار الخير”، في تيط مليل، نواحي الدارالبيضاء، يحصد المزيد من الأرواح، إذ توفي النزيل (م.ه)، الأربعاء الماضي بعد معاناته مع تعفنات، وجروح في جسده، بلغت حد تآكل أصابع إحدى قدميه، وتكون “الدود”، الذي استقر أسفل إحدى قدميه، بحسب الهيأة الوطنية لحقوق الإنسان.