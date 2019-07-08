الاحتلال يعتقل طفلين مقدسيين ويُبعِد آخرين عن الأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الإثنين، الطفلين محمد مازن شويكي (6 أعوام)، ومحمود عز الدين شويكي (11 عاما) من الحارة الوسطى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية القول، إن قوات الاحتلال اقتادت الطفلين شويكي إلى مركز شرطة في شارع صلاح الدين، وسط مدينة القدس المحتلة.

وفي سياق ذي صلة، أبعدت شرطة الاحتلال، يوم الاثنين، ثلاثة شبان من سكان مدينة القدس عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين، بحسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة.

وشمل قرار الإبعاد الشبان؛ أحمد ركن، وأحمد الشاويش، وإبراهيم النتشة.