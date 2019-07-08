اليمن: 460 ألف حالة اشتباه بالكوليرا وارتفاع عدد الوفيات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الأمم المتحدة إنه سُجلت أكثر من 460 ألف حالة كوليرا مشتبه بها في اليمن، حتى الآن هذا العام، وهو ارتفاع حاد من 380 ألف حالة عام 2018، كما سجل ارتفاع هائل في عدد الوفيات مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إنه تم تسجيل 705 حالات وفاة مشتبه بها بالكوليرا منذ كانون الثاني/ يناير، وهي زيادة هائلة عن 75 حالة وفاة في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف فرحان أن انتشار الكوليرا تسارع بسبب الفيضانات الأخيرة، وسوء صيانة أنظمة إدارة النفايات والافتقار إلى المياه النظيفة.

يشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها يديرون ما يقرب من 1200 منشأة لعلاج الكوليرا في جميع أنحاء اليمن، لكن فرحان قال إن "التمويل ما زال يمثل قضية ملحة".

ورغم مناشدة الأمم المتحدة الإنسانية لجمع 4.2 مليار دولار لمساعدة أكثر من 20 مليون يمني هذا العام، إلا أنها لم تمول إلا بنسبة 32 في المائة.